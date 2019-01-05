واشنطن تكلف جيمس جيفري بمهام الموفد الخاص لدى التحالف الدولي ضد داعش

أعلنت واشنطن أن جيمس جيفري الذي يشغل حالياً منصب المبعوث الأميركي إلى سوريا، سيتولى أيضاً مهام الموفد الخاص للولايات المتّحدة لدى التحالف الدولي ضدّ داعش، بعد استقالة بريت مكغورك من المنصب.

وكان مكغورك الذي عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما وثبّته ترامب في منصبه لتمثيل واشنطن لدى التحالف الدولي، قد أعلن استقالته في 21 كانون الأوّل/ديسمبر بعد قرار ترامب المفاجئ سحب القوات الأميركيّة من سوريا.

واستقالة مكغورك التي أصبحت سارية في 31 كانون الأوّل/ديسمبر، جاءت بعد استقالة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس.

وبهدف طمأنة الحلفاء المنخرطين في التحالف الدولي، قالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة إنّه "ليس هناك من جدول زمني" للانسحاب العسكري الذي سيكون "منسّقًا جدًا" وذلك من أجل "عدم ترك فجوات يمكن أن يستغلّها الإرهابيّون".

وأشارت وزارة الخارجيّة إلى أنّ جيفري سيتولّى منصبَي الموفد الأميركي الخاصّ لدى التحالف الدولي والمبعوث الأميركي إلى سوريا.

وقال المتحدّث باسم الوزارة روبرت بالادينو في بيان إنّ جيفري سيقوم بالتالي بـ"قيادة وتنسيق جهود وزارة الخارجيّة لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب عن انسحاب مسؤول للقوّات الأميركيّة من سوريا، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، من دون الإضرار بأهداف الولايات المتحدة في سوريا والعراق بما في ذلك الهزيمة الدائمة لداعش".

ويتمركز نحو ألفي جندي أميركي في شمال سوريا غالبيّتهم قوّات خاصّة تُدرّب قوّات محلّية من الأكراد على قتال داعش.