مع افتتاحه أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.. ترامب: السيسي ينقل بلاده إلى مستقبل أكثر شمولية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، معتبرا أنه ينقل مصر إلى "مستقبل أكثر شمولية" مع افتتاحه كاتدرائية "ميلاد المسيح"، التي تعد الأكبر بالشرق الأوسط.

وقال ترامب عبر "تويتر": "متحمس لرؤية أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي ينقل بلاده إلى مستقبل أكثر شمولية".

في السياق ذاته، هنأ بابا الفاتيكان فرانسيس مصر بافتتاح الكاتدرائية، موجهًا الشكر للسيسي وحكومته على "إنجاز العمل التاريخي".

وقال البابا، في رسالة مصورة مسجلة أذاعها التلفزيون المصري مساء اليوم: "أتقدم بتحية خاصة لأخي البابا تواضروس الثاني وإلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والسيسي والحكومة المصرية".

وتزامنت تغريدة ترامب ورسالة بابا الفاتيكان مع افتتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح".

كما تزامن الافتتاح مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بعيد الميلاد المجيد لتشهد كاتدرائية "ميلاد المسيح" أول قداس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بعد الافتتاح الكامل.

وللمرة الخامسة، يحضر السيسي قداس عيد الميلاد منذ وصوله السلطة في 2014. وكانت المرة الأولى في عام 2015.

ويبلغ عدد المسيحيين في مصر، حسب تقديرات كنسية لعام 2015، نحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصائيات 104 ملايين نسمة.