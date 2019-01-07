إصابات في انفجار لغم أرضي حوثي جنوب السعودية

انفجر لغم أرضي في جنوب المملكة السعودية، ما أسفر عن وفاة طفل وإصابة 3 آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الاثنين، أن فرق الدفاع المدني نظرت الجمعة الماضي في بلاغ تعرض عائلة لانفجار لغم أرضي، من الألغام التي تزرعها المليشيا الحوثية بالداخل اليمني، جرفته السيول إلى داخل حدود المملكة.

وأوضحت أنه أثناء مرور عائلة بمركبتهم بمحافظة العارضة (جنوب) انفجر اللغم ما نتج عنه وفاة طفل (10 سنوات) وتعرض طفلين آخرين لإصابات خطيرة، وإصابة امرأة (29 عامًا) إصابة متوسطة، جميعهم سعوديون.

وأشارت أنه تم نقلهم إلى المستشفى كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ومنذ عام 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، فيما تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات إلى وقف الحرب بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد.