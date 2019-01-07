الحكومة الإسرائيلية توقف تحويل الأموال القطرية لغزة

قالت محطة تلفزيونية إسرائيلية، إن الحكومة أمرت بعدم تحويل "الأموال القطرية"، الخاصة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.



وذكرت القناة "20" (خاصة) اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمر بتجميد المرحلة الثالثة من تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.



وقالت المحطة إن قرار نتنياهو جاء بدعوى "التصعيد الأخير جنوبي إسرائيل، وإطلاق قذيفة من قطاع غزة".

وكانت إسرائيل قد قصفت ثلاثة مواقع في قطاع غزة، أمس وفجر اليوم الإثنين، ردًا على ما قالت عنه إطلاق "حوّامة صغيرة" من غزة، باتجاه جنوبي إسرائيل أمس، وإطلاق قذيفة مدفعية صباح اليوم تجاه ساحل عسقلان.



ولم يصدر تأكيد رسمي من الحكومة الإسرائيلية على ما ذكرته القناة التلفزيونية.



وتدفع دولة قطر 15 مليون دولار، شهريا، لدفع رواتب موظفي قطاع غزة، وكمساعدات لعائلات فقيرة، ضمن تفاهم غير مباشر، تم التوصل له مؤخرا بين حركة حماس وإسرائيل، بغرض التوصل لتهدئة في القطاع.