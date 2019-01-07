طائرة إسرائيلية تشن غارة على موقع لحماس شمالي غزة

شنت طائرة إسرائيلية غارة على موقع فلسطيني، شمالي قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، بعد ساعات قليلة على اعتراض قذيفة تم إطلاقها من القطاع.



وشنت طائرة حربية إسرائيلية الغارة على موقع يتبع لحركة "حماس"، في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



وجاءت الغارة بعد نحو 3 ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، إطلاق صاروخ من قطاع غزة، تم اعتراضه من قبل نظام "القبة الحديدية"، المضاد للصواريخ.



وقال الجيش في بيان: "اعترضت القبة الحديدية، قبل وقت قصير، صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة، تجاه ساحل عسقلان".



ولم تعلن أي جهة في غزة، مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.