السعودية تعلن مقتل "مطلوبين" في تبادل لإطلاق النار بالقطيف

أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، مقتل "عدد من المطلوبين" إثر تبادل إطلاق نار بالقطيف شرقي البلاد، وفق إعلام محلي.

ونقلت فضائية "العربية" السعودية، عن مصادر مطلعة (لم تمسها)، قولهم إن "الجهات الأمنية السعودية نفذت عملية استباقية في القطيف (شرقي المملكة) أسفرت عن مقتل عدد (لم تحدده) من المطلوبين والقبض على آخرين، بعد تبادل لإطلاق النار".

وأوضحت المصادر أن "جميع المطلوبين الذين اشتبكوا مع الجهات الأمنية ثبت تورطهم في قضايا تمس أمن الدولة، ومن أبرزها استهداف العناصر والمقار الأمنية وتعطيل مشاريع التنمية".

ولم تصدر السلطات السعودية بيانًا بشأن الواقعة حتى الساعة 13:45 ت.غ، كما لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مصدر مستقل.

والقطيف، إحدى محافظات السعودية التي يوجد فيها الشيعة، وخرجت في أعوام سابقة في مظاهرات مطالبة بإصلاحات.