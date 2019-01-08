فقدان مواطنين ألمانيين في مصر والسلطات تنفي احتمال الاعتقال

قالت الحكومة الألمانية إن مواطنين ألمانيين فقدا في مصر خلال الأيام الماضية، في حين صرح مصدر مصري أنهما غير محتجزين لدى سلطات هذا البلد.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية، الاثنين، أن احد الألمانيين تلميذ ثانوي في الـ18 من العمر من مدينة غيسن (غرب)، استقل طائرة من مطار فرنكفورت متوجها الى الأقصر في مصر في منتصف كانون الاول/ديسمبر، على أن يزور أيضا جده في القاهرة. إلا أنه لم يصل الى القاهرة.

وأضافت المصادر نفسها، أن والده يعتقد بأنه محتجز في الأقصر، ربما بسبب التباس في هويته.

أما الثاني، وحسب وسائل الإعلام الألمانية ايضا، فهو في الرابعة والعشرين من العمر، وفُقد منذ السابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر يوم وصوله إلى مصر قادما من ألمانيا. ولم يعثر له على أثر منذ ذلك التاريخ. وفي هذه الحالة أيضا تعتقد عائلته أنه قد يكون اعتقل بسبب تشابه أسماء.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الألمانية الاثنين فقدان الشابين، دون تقديم معلومات اضافية.

ولم يصدر بعد عن السلطات المصرية أي تعليق رسمي، إلا أن مصدرا أمنيا أعلن لفرانس برس أنه "لا يوجد أي ألماني محتجز في مصر".