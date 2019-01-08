"ي ب ك" الإرهابي يجبر سكان مخيمات النازحين بدير الزور على مغادرتها

أوعزت منظمة "ي ب ك - بي كا كا"، الإرهابية إلى عشرات الآلاف من المدنيين في المخيمات العشوائية بريف دير الزور شرقي سوريا، بمغادرة المخيمات، مهددة من يرفض المغادرة بالقتل.

وقالت مصادر محلية للأناضول، الثلاثاء، إن عناصر "ي ب ك" المسلحين داهموا عشرات المخيمات العشوائية في المنطقة، وطالبوا بمغادرة المخيمات، متذرعين بأن سكان تلك المخيمات على ارتباط بداعش.

وأشارت المصادر أن سكان المخيمات وهم من الفارين من القتال بين "ي ب ك" وداعش الإرهابي في مناطقهم يرفضون مغادرتها، لأن تلك المخيمات قريبة من بيوتهم التي فروا منها جراء الاشتباكات بين "ب ي د" و"داعش" الإرهابي، بالإضافة إلى وجود منازل لأقاربهم هناك.

كما لفتت المصادر إلى أن ما يدفع المدنيين لرفض الانتقال إلى مخيم الهول هي الظروف الصعبة للغاية في المخيم، إلى جانب بعدها عن منازلهم، حيث يقع المخيم جنوبي محافظة الحسكة على بعد عشرات الكيلومترات من منازلهم.

يشار إلى أن التنظيم منع مئات الآلاف من النازحين من العودة لبيوتهم بعد انسحاب داعش من مناطقهم.

وبحسب أرقام المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، فإن المنظمة هجرت أكثر من مليون و700 ألف مدني، منذ بداية سيطرتها على مساحات واسعة شرقي سوريا في عام 2014.