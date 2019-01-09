الأمم المتحدة: وصل عدد مراقبينا في الحديدة إلى 20 ونسعى لزيادتهم

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن عدد مراقبيها الدوليين المتواجدين حاليا في مدينة الحديدة غربي اليمن، يصل إلى 20 شخصًا، فيما يواصل أمينها العام أنطونيو غوتيريش، مشاوراته مع أعضاء مجلس الأمن من أجل نشر أكبر عدد ممكن من المراقبين.

جاء ذلك علي لسان استيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، بمؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح المتحدث الأممي أن "عدد المراقبين يعتمد على الوضع القائم على الأرض (..) وغوتيريش، يواصل مشاوراته في هذا الصدد مع مجلس الأمن، وهو ملتزم بزيادة عدد المراقبين الدوليين لأكبر عدد ممكن".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتمد مجلس الأمن قرارا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة، وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.

وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة إعادة تنسيق الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

وعيّنت الأمم المتحدة الجنرال (المتقاعد) باتريك كاميرت، رئيسا للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 20 إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.