اتفاق لوقف إطلاق النار بين أطراف المعارضة السورية المسلحة

توصلت المعارضة السورية العسكرية والمجموعات السياسية المناهضة لنظام بشار الأسد، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فيما بينها في محافظات إدلب وحلب وحماة.

وقال مراسل الأناضول في المنطقة إنه تم التوصل إلى اتفاق بين "الجبهة الوطنية للتحرير" التابعة للجيش السوري الحر، و"هيئة تحرير الشام" المناهضة لنظام الأسد.

وأشارت مصادر إلى أن الاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في عموم إدلب، وإزالة الخنادق والسواتر بشكل متبادل بين المجموعات المعنية في المحافظة السورية.

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بدأت اشتباكات في إدلب بين "حركة نور الدين الزنكي" أحد فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير"، و"هيئة تحرير الشام"، توسع نطاقها لاحقًا إلى ريف حماة.