الحوثي يتبنى هجوماً بطائرة مسيرة على عرض عسكري

أعلن المتمردون الحوثيون الخميس مسؤوليتهم عن هجوم بطائرة مسيرة على عرض في قاعدة عسكرية حكومية في محافظة لحج بجنوب اليمن، حسب ما أعلن مصدر عسكري والمتمردون الحوثيون.

وقد أصيب 10 عسكريين على الأقل، بينهم قادة بارزون في التفجير.



وقال مصدر عسكري، إن طائرة بدون طيار شوهدت تقترب من منصة الاحتفال بتدشين العام التدريبي في قاعدة العند، دون أن يتم اعتراضها.



وأضاف، المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، اقتربت الطائرة من المنصة الرئيسية، واعتقد الجميع أنها تقوم بتصوير الاحتفال قبل انفجارها.



وأشار إلى أن الانفجار أدى إلى جرح أكثر من 10 عسكريين بينهم قيادات عسكرية بارزة نائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني، ورئيس الاستخبارات العسكرية محمد طماح، وقائد المنطقة الرابعة اللواء فضل حسن.



ولم يتضح على الفور مدى خطورة الإصابات.