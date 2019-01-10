السجن 11 عاما لفلسطيني خطط لاغتيال نتنياهو وتنفيذ هجمات بالقدس

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن محكمة أدانت الشاب الفلسطيني "محمد جمال رشدة"، بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس السابق للبلدية الإسرائيلية في القدس نير بركات، وتنفيذ هجمات على مبان تابعة للقنصلية الأميركية بالقدس.



وقالت الصحيفة، اليوم الخميس، إن قرارا قضائيا صدر بمنع النشر حول تفاصيل القضية، لكن المعلومات التي سُمح بنشرها أفادت أن رشدة الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، خطط لتنفيذ سلسلة عمليات بتعليمات من ناشطين في سوريا.



وأدين رشدة بـ"تقديم المساعدة للعدو خلال الحرب، والتجهيز لتنفيذ عمليات قتل وهي عمليات إرهابية، والتجسس"، وصدر عليه الحكم بناء على صفقة بين الدفاع والنيابة الإسرائيلية.



كما ذكرت "يسرائيل هيوم" أن رشدة خطط لشن هجوم على وفد كندي خلال مكوثه في القدس، وقام بعمليات رصد وجمع معلومات حول المواقع التي كان يخطط لشن هجمات عليها.