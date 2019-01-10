اليمن.. مصدر حكومي ينفي مقتل قيادات عسكرية في هجوم الحوثيين

نفى مصدر حكومي باليمن، الخميس، مقتل قيادات عسكرية رفيعة خلال الهجوم الذي شنه الحوثي;ن على عرض عسكري في قاعدة العند جنوبي البلاد.

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق استهداف قادة عسكريين بارزين بينهم رئيس هيئة الأركان ونائبه ومحافظ لحج في المنصة الرئيسية أثناء تنفيذ عرض عسكري للقوات الحكومية بقاعدة العند الجوية.

وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن المسؤولين العسكريين أُصيبوا بجروح خفيفة، وإن 4 عسكريين بينهم ضابط قُتلوا في الحصيلة الأولية.

وأضاف أن رئيس هيئة الأركان اللواء الركن عبد الله النخعي ونائبه اللواء صالح الزنداني ومحافظ لحج اللواء أحمد التركي، تعرضوا لجروح طفيفة إثر الانفجار.

وتعد قاعدة العند معسكرا للقوات الإماراتية في المنطقة.