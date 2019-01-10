عمان تطالب إيران بالإفراج عن 3 أردنيين محتجزين لديها

طلب الأردن من طهران الإفراج الفوري عن ثلاثة من مواطنيه محتجزين لديها منذ أواخر ديسمبر/كانون أول الماضي، إثر دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية "عن طريق الخطأ".

جاء ذلك وفق ما أوردته وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، في بيان.

وقال متحدث الخارجية الأردنية، ماجد القطارنة، إن "أمين عام الوزارة زيد اللوزي، التقى اليوم سفير إيران بعمان (مجتبى فردوس)، في اجتماع أكد على طلب المملكة السابق إخلاء سبيل المحتجزين الأردنيين الثلاثة فوريًا".

وحسب المصدر ذاته، فقد طمأن السفير الإيراني المسؤول الأردني على صحة المحتجزين، وأكد أن السلطات في بلاده تعمل على تسريع الإجراءات القانونية وعملية تكفيلهم وإطلاق سراحهم.

ولفت السفير الإيراني إلى أن حكومة بلاده "ستسهل زيارة القائم بالأعمال الأردني لدى طهران، إلى المواطنين الثلاثة للاطمئنان على أوضاعهم ومتابعة قضيتهم".

وكان الأردن قد أعلن في وقت سابق، أن مواطنيه الثلاثة احتجزوا في المياه الإقليمية الإيرانية، لدخولهم إليها "بطريق الخطأ أثناء قيامهم برحلة صيد بحري بالمياه الإماراتية".