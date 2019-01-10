قتيلان من "السوري الحر" بعد استهداف بي كا كا الإرهابي لعربتهما

تعرضت قوة تابعة "للجيش السوري الحر"، صباح الخميس، إلى هجوم صاروخي من منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، استهدف سيارة عسكرية، شمالي سوريا وأدى إلى مقتل عنصرين.



وأفادت مصادر في الجيش الحر أن عناصر المنظمة الإرهابية المتمركزين في مدينة تل رفعت أطلقوا صاروخًا من طراز "تاو" أمريكي الصنع على سيارة للجيش الحر، كانت تقوم بدورية على خطوط الجبهة في بلدة كلجبرين التابعة لمدينة إعزاز.



وأشارت المصادر إلى أن اثنين من قوات الجيش الحر قتلا جراء الاستهداف، وتم تدمير العربة العسكرية التي كانت تقلهما.



وأمس استهدفت "ي ب ك" الإرهابي مقاتلي "الجيش الحر" في المنطقة نفسها، ولم يرد أنباء عن قوع قتلى أو جرحى.



وسيطرت "ب ي د" على مدينة تل رفعت في فبراير/ شباط 2016، بغطاء جوي روسي، ثم هجرت مئات الآلاف من سكان المدينة، حيث يقطن معظهم الآن في مخيمات بالقرب من الحدود السورية.



وباتت تل رفعت مركزاً للمنظمة شمالي سوريا بعد انسحابها من مدينة عفرين، التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر ضمن عملية "غصن الزيتون".