مسؤول بالبنتاغون يؤكد بدء سحب معدات عسكرية أمريكية من سوريا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن البدء بسحب معدات عسكرية من سوريا.

وقال مسؤول فضل عدم الافصاح عن اسمه الجمعة، "أوكد أننا بدأنا بسحب بعض معداتنا من سوريا".

وتجنب المسؤول الحديث عن تفاصيل المعدات المسحوبة ومكانها، بسبب مخاوف عملياتية.

في سياق متصل قالت قناة "سي إن إن" التلفزيونية إن قيادة القوات المركزية الأمريكية، حددت السفن والطائرات التي ستسخدم في عملية الانسحاب.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، موقف بلاده من الانسحاب من سوريا، والاستمرار في الوقت ذاته بمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح بومبيو، أنه لا تناقض بين الانسحاب من سوريا والاستمرار في مواجهة "داعش".



وشدد على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتخذ قرارا بشأن الانسحاب في 19 ديسمبر/كانون أول 2018، و"هذا ما سيتم".