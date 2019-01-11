مصر ترحّل مواطناً ألمانياً كان محتجزاً بشبهة التعاطف مع داعش

قامت السلطات المصرية، الجمعة، بترحيل المواطن الألماني من أصل مصري، محمود عبد العزيز (24 عاما)، خارج البلاد، الذي سبق لبرلين أن قالت إنه كان محتجزا بالقاهرة.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن محمود عزت عبد العزيز الطالب بالجامعة الإسلامية في السعودية تم توقيفه منذ عدة أيام حال وصوله للبلاد، وتوافر معلومات بأنه يحاول الانضمام للعناصر الإرهابية في سيناء (شمال شرق).

وأوضحت أنه "نظرا لعدم ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا وتنازله عن الجنسية المصرية، فتم ترحيله إلى دولة الجنسية الخاصة به (ألمانيا)، بالتنسيق مع السفارة الألمانية".

ومنذ 4 أعوام، يقوم الجيش المصري بعمليات عسكرية في سيناء ضد جماعات مسلحة أبرزها "ولاية سيناء"، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي، أواخر 2014.

وفي ذات السياق، أشارت إلى ضبط مواطن ألماني آخر من أصل مصري يدعى عيسى إبراهيم الصباغ (19 عاما) كان قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي (جنوب).

قالت إنه "تم ضبطه والعثور بحوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء".

وأضافت أنه "بفحص موقفه تبين قناعته بمفاهيم تنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك، وقدومه إلى مصر بغرض الانضمام إلى صفوف العناصر الإرهابية في شمال سيناء". وأشارت إلى أنه "تم تقنين إجراءاته تمهيدا لترحيله إلى بلد الجنسية".

والاثنين الماضي، قالت وسائل إعلام ألمانية، إن السلطات تبحث في واقعة اختفاء شابين من مواطنيها في مصر، انقطعت أخبارهما خلال الأسابيع الأخيرة. والأربعاء، قالت الخارجية الألمانية إن أحدهما، قيد الاحتجاز لدى السلطات المصرية.

