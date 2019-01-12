الغنوشي: سيكون للنهضة مرشح في رئاسيات تونس 2019

قال رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، إن حركته "ستشارك رسميًا في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري"، مؤكدًا أنه "غير معني شخصيًا بالترشح".

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الغنوشي السبت، على منبر مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية (مستقل) بعنوان "مسار الثورة بعد حصيلة 8 سنوات: رؤية واستشراف"، بالعاصمة تونس.

وأوضح الغنوشي أن "النهضة لم تحدد بعد طريقة مشاركتها في رئاسيات 2019، وما إذا كانت ستقدم مرشحا من داخلها أو تزكية مرشّح توافقي آخر من خارجها".

وأشار أنه "غير معني شخصيًا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه ليس لديه نيّة للترشح لرئاسة تونس".

واعتبر رئيس الحركة أن "النهضة في الانتخابات الماضية (2014)، كانت على موقع الحياد، وقامت بمعارك غيرنا، لكن هذه المرة ستشارك رسميا في الرئاسيات".

واستطرد قائلا: "عندما لا يشارك الحزب الأكبر في البلد (في إشارة إلى حزبه الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية، 68 مقعدا من أصل 217) في الانتخابات، هذا يعد مسّا بالديمقراطية".

وشدّد على "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، باعتبارها استحقاقا دستوريا وقانونيا، وتمثل صورة تونس في العالم".

وأضاف الغنوشي: "الورقة الرابحة لتونس أن لنا انتقالا ديمقراطيا ولا ينبغي أن نخسر هذه الورقة".

ومن المنتظر أن تنظم تونس نهاية العام الجاري انتخابات تشريعية ورئاسية.