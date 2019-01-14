السعودية تنفي نيتها افتتاح سفارتها في دمشق

قالت السعودية، الاثنين، إنه لا صحة لما تردد عن افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

ونفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، التصريح المزعوم الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية منسوبا لوزير الخارجية إبراهيم العساف حول افتتاح سفارة المملكة في دمشق.

وأكدت الوزارة في بيان، أن "التصريح لا صحة له جملة وتفصيلا".

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت وسائل إعلام عربية أن العساف سيفتتح، الخميس القادم، رسمياً السفارة السعودية بدمشق.

وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التقى الرئيس السوداني عمر البشير مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، كأول رئيس عربي يزور دمشق منذ 2011.

وأعلنت البحرين مؤخرا استمرار العمل في سفارتها بدمشق بعد إعادة الإمارات فتح سفارتها فيها، بعد إغلاق دام 7 سنوات.

وقررت الجامعة العربية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء "الأسد" إلى الخيار العسكري لإخماد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه.