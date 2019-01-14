السلطان قابوس وبومبيو يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

بحث السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الإثنين، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين في مسقط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين السلطنة والولايات المتحدة.

وتطرقت المباحثات إلى "التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم وصل بومبيو، إلى مسقط، في ختام جولته العربية، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وعُمان هي المحطة الثامنة والأخيرة لجولة بومبيو، بعد الأردن والعراق ومصر والبحرين والإمارات وقطر، والسعودية.

وكان من المفترض أن يزور بومبيو، الكويت، إلا أنه أعلن قطع جولته التي يجريها حاليا بالشرق الأوسط لحضور جنازة عائلية في الولايات المتحدة، دون إتمام الزيارة الأخيرة.

وتأتي الجولة بهدف طمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا.