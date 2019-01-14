عمان تعلن انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع باكستان

أعلنت مسقط، اليوم الاثنين، انطلاق مناورة بحرية بسواحلها مع باكستان، تحت عنوان "الثمر الطيب".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية "انطلقت اليوم فعاليات التمرين البحري المشترك "الثمر الطيب"، والذي تنفذه البحرية وطائرات سلاح الجو العمانية، بمشاركة مجموعة من السفن التابعة للبحرية الباكستانية".

وأبحرت الاثنين من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية السفن والأطقم المشاركة في التمرين متوجهة إلى منطقة التمرين (لم تحددها) الذي يستمر حتى الخميس 17 يناير/ كانون ثان الجاري، وفق المصدر ذاته.

وتنفذ المناورة "عددا من التشكيلات والمناورات البحرية والتمارين الخاصة والعمليات البحرية وتبادل المعلومات والخبرات بين أطقم السفن المشاركة".

وتشهد المنطقة -التي تعج بصراعات مسلحة- زخما لافتا من التدريبات العسكرية المشتركة عربيا أو مع دول غربية، في الشهور الأخيرة.