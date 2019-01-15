الخارجية الإيرانية: ليس لدينا تواجد عسكري في سوريا

نفى وزير الخارجية الإيراني، الاثنين، أن تكون إسرائيل أغارت على أهداف إيرانية في سوريا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وجاء في بيان للناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي: "ادعاءات إسرائيل بمهاجمة أكثر من 200 هدف إيراني في سوريا زائفة ولا أساس لها، وأنها محاولات إسرائيلية لإخفاء إخفاقاتهم المستمرة في المنطقة".

وتأتي التصريحات رداً على إعلان مسؤول إسرائيلي أنهم هاجموا بنجاح مئات الأهداف الإيرانية في سوريا.

واضاف القاسمي أن إسرائيل "تنشر دائماً الأكاذيب للوصول إلى غاياتها" وأعلن أنه "ليس لإيران وجود عسكري في سوريا".

والأحد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مواقع لإيران وحزب الله في دمشق.

وفي إعلان غير مسبوق، أشار نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية صباح الأحد إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم في الساعات الـ 36 الأخيرة أهدافا لإيران وحزب الله بينها مخازن أسلحة إيرانية، كما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأكد أن إسرائيل هاجمت مئات الأهداف في سوريا تابعة لإيران وحزب الله في الفترات السابقة.

ويعتبر إعلان نتنياهو اعترافا إسرائيليا رسميا بمسؤولية إسرائيل عن الهجمات التي استهدفت مواقع مساء الجمعة الماضي في العاصمة السورية دمشق.