إصابة 7 من عناصر الشرطة العراقية في انفجار بمدينة كركوك شمال البلاد

أصيب 7 من عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية، الثلاثاء، جرّاء تفجير تنظيم داعش الإرهابي للغم أرضي، بأحد الطرق السريعة أثناء مرور سيارة شرطة، بمدينة كركوك، شمالي البلاد.

وقال حسين ماجد، المسؤول الإعلامي لقيادة الفرقة السادسة للشرطة الاتحادية العراقية، إن اللغم زرعه عناصر التنظيم في طريق واصل بين بلدة الحويجة، وناحية الرشاد بالمدينة.

ولفت أن اللغم تم تفجيره عن بعد أثناء مرور سيارة شرطة، ما أسفر عن إصابة 7 من العناصر تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.