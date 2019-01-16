حزب عربي- يهودي جديد في إسرائيل

أعلن سياسيون عرب وإسرائيليون عن تأسيس حزب عربي- يهودي جديد يحمل اسم "لأجلنا".

جاء الإعلان في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في تل أبيب، حيث وزع القائمون على الحزب بيانًا، حول برنامجه وأهدافه.

وقال الحزب، في بيانه، إنه سيطرح "برنامجًا اجتماعيًا اقتصاديًا انطلاقا من الإرادة الحقيقية لدى المجتمع العربي في إحداث تغيير"، وفق هيئة البث الإسرائيلي.

ونوه بحالة "عدم الرضا عن أداء القيادة الحالية (العربية) في الكنيست الإسرائيلي".

وقال رئيس الحزب وليد ذياب إن هذه القيادة "نبذت" التعامل مع القضايا الاجتماعية الاقتصادية الشائكة الموجودة على جدول أعمال المجتمع العربي، واختارت الخطاب "القومي الانفرادي المتطرف".

واعتبر أن ذلك "لم يثمر عن أي إنجاز بل ألحق الضرر بالمجتمع العربي".

ورأى ذياب أن فكرة ولادة الحزب الجديد نابعة من "خيبة الأمل الكبيرة وإحباط الجمهور العربي من ممثليه في القائمة العربية المشتركة".

ويضم الحزب عاموس دانيئيل، الذي كان مقاتلًا في وحدة استطلاع هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، أعلن النائب العربي أحمد طيبي، انشقاقه عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست، ما أدى إلى تفكك القائمة التي حظيت بثالث أكبر تمثيل في الكنيست العشرين.

وكان للقائمة العربية المشتركة 13 نائبا في الكنيست المكون من 120 مقعدا، وذلك قبل حله في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونهاية العام الماضي، قرر رؤساء الائتلاف الحكومي في إسرائيل، الذهاب إلى انتخابات مبكرة في 9 أبريل/نيسان المقبل.

وتبع قرار الائتلاف موافقة الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته، على حل نفسه في دورته العشرين.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات نهاية العام الحالي.