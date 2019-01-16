فلسطين تعتزم التقدم بطلب "العضوية الكاملة" للأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن بلاده تعتزم تقديم طلب رسمي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية للصحفيين مساء الثلاثاء، عقب تولي دولة فلسطين رئاسة مجموعة "77 والصين" لعام 2019.

وقال المالكي إن بلاده تدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد طلبها العضوية الكاملة، إلا أن ذلك لن يثنيها عن عزمها.

وأضاف أن فلسطين سوف تقدم الطلب الرسمي للأمم المتحدة في غضون أسابيع.

وتأسست مجموعة "الـ77 والصين" (عدد الدول المؤسسة لها) في 15 يونيو/حزيران عام 1964 منظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، بهدف التعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل المنظمة الأممية.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، بأغلبية 138 دولة على منح فلسطين وضعية دولة غير عضو، مثل الفاتيكان، وسمح هذا الإجراء للسلطة الفلسطينية بالمشاركة في بعض عمليات التصويت بالجمعية العامة والانضمام لبعض الهيئات الدولية.

وحسب ميثاق الأمم المتحدة يتطلب الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية صدور قرار من مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة 9 من الدول الأعضاء بالمجلس، شريطة ألا تكون إحدى الدول الخمس المتمتعة بالفيتو، من بين المصوتين ضد القرار.

وبعد موافقة المجلس يتم إحالة الأمر إلى الجمعية العامة، وتصبح فلسطين عضوا يتمتع بكامل العضوية في الأمم المتحدة بعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.