الدفاع المدني الفلسطيني ينقذ 6 صيادين مصريين تحطم قاربهم ويبحث عن مفقود سابع

قذفت الرياح القوية، اليوم الخميس، قارب صيد مصري على متنه 7 صيادين إلى شواطئ المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وقال مصدر أمني فلسطيني بغزة، إن طواقم الدفاع المدني المدعومة بطواقم الشرطة البحرية بالقطاع أنقذت 6 من هؤلاء الصيادين، بينما البحث لا يزال جار عن المفقود السابع.

وبيّن المصدر أن مركب الصيادين تحطّم بشكل كامل جرّاء قوة الرياح وارتفاع موج البحر.

وأفاد المصدر أن حالة الصيادين الصحية الـ(6) الذين تم انقاذهم وصفتها جهات طبيّة بالمتوسطة.

وأشار إلى أن الطواقم نقلت الصيادين إلى مستشفى شهداء الأقصى (حكومية) وسط قطاع غزة.

وتتأثر مصر وقطاع غزة (المتجاورين) بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ ورياح شديدة، منذ أمس الأربعاء.