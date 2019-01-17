الشرطة السودانية تفرق آلاف المحتجين المتجهين للقصر الجمهوري بالخرطوم

تجددت الاحتججات في عدد من أحياء الخرطوم، الخميس، وفرَّقت الشرطة السودانية احتجاجات متوجهة إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس البشير.

وقال شهود عيان، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين، واعتقلت العشرات.

وبحسب الشهود، انتشر الآلاف من قوات الجيش والشرطة والقوات الأمنية في وسط العاصمة الخرطوم.

وذكر تجمع المهنيين السودانيين (مستقل) اندلاع احتجاجات في ضاحية الكدرو شمال الخرطوم، والكلاكة جنوبي العاصمة.

فيما تداول ناشطون على مواقع على منصات التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لاحتجاجات أخرى في أحياء، بري، والديم بالخرطوم.

ودعا المكتب القيادي للحزب الحاكم بالسودان، الأربعاء، الطلاب والشباب لعدم المشاركة بالمسيرات الجماهيرية المقررة، الخميس، مشيرا أنها "دعوات تضر بالبلاد".

والأربعاء، أعلن "اتحاد المهنيين السودانين" (مستقل/ يضم معلمين وأطباء ومهندسين)، وأحزاب معارضة تسيير مواكب جماهيرية في 12 مدينة سودانية، الخميس، بينها موكب بالعاصمة الخرطوم، وتحديدا في "شارع القصر" حيث يقع القصر الرئاسي.

وسبق أن نظم تجمع المهنيين 3 مواكب، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات بالبلاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وسط الخرطوم، بهدف تسليم مذكرة للقصر الرئاسي، تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.

إلا أنه فشل في تسليم المذكرة كل مرة لتصدي الشرطة وتفريقها المحتجين بالغاز المسيل للدموع.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 24 قتيلًا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.