مصرع قائد "القوات الجوية" الحوثية بظروف "غامضة" والسعودية تعلن أنها "عملية استخبارية"

أعلن الحوثيون، الخميس، وفاة قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في الجماعة اللواء إبراهيم الشامي جراء "نوبة قلبية".

يأتي ذلك فيما أشارت فضائية سعودية إلى مقتله في العاصمة اليمنية صنعاء بـ"ظروف غامضة"، نتيجة عملية استخباراتية للتحالف العربي.

وقالت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين، الخميس، إن رئيس الوزراء عبدالعزيز صالح بن حبتور ( رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا)، بعث برقية عزاء ومواساة في وفاة الشامي، إثر "نوبة قلبية"، بعد مسيرة عطاء في خدمة الوطن والدفاع عن الوطن في وجه "العدوان السعودي الإماراتي".

وأضاف أن" رحيله مثل خسارة للوطن عامة ووزارة الدفاع خاصة التي فقدت أحد قيادتها البارزين".

من جانبها، قالت فضائية "العربية" السعودية إن عملية استخباراتية للتحالف أدت إلى مقتل اللواء الشامي، المطلوب رقم 19 للتحالف العربي.

وأشارت إلى أن" مصادر متطابقة في العاصمة اليمنية صنعاء، أكدت مقتل الشامي في ظروف غامضة".

وأوضحت أن" جثة الشامي، المسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات الحوثية المسيرة، وصلت إلى أحد مستشفيات صنعاء وسط تكتم شديد من قبل الحوثيين على خبر مقتله".

ولم يتسن التأكد من مصداقية الروايتين من جهات مستقلة.

يأتي ذلك بعد أسبوع، من قصف الحوثيين بطائرة مسيرة، عرض عسكري للجيش اليمني، في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، ما أدى إلى إصابة عدد من المسؤولين العسكريين البارزين، ووفاة رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء محمد طماح متأثرا بجراحه في الهجوم، إضافة إلى مقتل 4 جنود.