وزير الداخلية التركي يشارك في حفل تخريج الدفعة الأولى من خريجي كلية الشرطة في قطر

شارك وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، في حفل تخريج الدفعة الأولى من مرشحي كلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية القطرية، الذي حضره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما شارك بالحفل رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووزير داخلية الأردن إبراهيم المبيضين. بحسب مراسل الأناضول.

ويبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى من كلية الشرطة 108 طالبا من قطر إضافة إلى طلاب من الكويت والأردن وفلسطين واليمن.

وقام طلاب الكلية بعمل عرض عسكري بمقر الكلية.

ووصل صويلو الدوحة، صباح الخميس، ومن المقرر أن يقوم بعدد من الاجتماعات الرسمية خلال فترة زيارته التي تستمر يوما واحدا.