التحالف الدولي يقصف مسجدا في بلدة "الصفاقية" بدير الزور

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، أنه قصف مسجدا في بلدة "الصفافية" التابعة لمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقال التحالف، في بيان الجمعة، إنه تم في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري استهداف مركز قيادة وتحكم لـ"داعش" داخل مسجد في الصفافية بسوريا.

وأشار البيان إلى أن "داعش" يستخدم المنشآت الخاضعة للحماية وبالتالي يجعلها عرضة للاستهداف.

وأوضح أن الهجوم أدى إلى مقتل "إرهابيين يشكلون خطرا على حلفائنا السوريين".

والشهر الماضي، قتل عشرات المدنيين جراء هجوم للتحالف الدولي على مسجد ومستشفى في بلدة "هجين" بدير الزور، والتي تشهد اشتباكات بين "داعش" وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر محلية أن 7 مدنيين قتلوا جراء قصف للتحالف على مسجد الزوية في "هجين" يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وأكدت المصادر أن 6 مدنيين قتلوا أيضا جراء غارة جوية شنها التحالف الدولي على معهد للقرآن الكريم في هجين يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تسبب هجوم لمقاتلات التحالف على مسجد عثمان بن عفان في دير الزور خلال صلاة الجمعة بمقتل 16 مدنيا، فيما قتل 30 مدنيا بينهم طفلان في هجوم على مسجد عمار بن ياسر يوم 18 من نفس الشهر.

ويقول التحالف الدولي إن القصف على المساجد يستهدف تنظيم "داعش".