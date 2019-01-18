الجيش الإسرائيلي يعلن توصله لاتفاقات مع نظيره الروسي لتجنب الاحتكاك في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن ضباطا إسرائيليين وروسا عقدوا اجتماعات بهدف "تحسين" التنسيق بين الجيشين و"تجنب الاحتكاك" خلال العمليات الاسرائيلية ضد ايران في سوريا.

وأكد في بيان ان هذه اللقاءات هدفها "تطوير وتحسين الآلية لتجنب الاحتكاك بين الجيشين في القطاع الشمالي وأثناء تحرك الجيش الإسرائيلي ضد ترسيخ وجود إيران في سوريا وتسليح حزب الله".

وأضاف البيان "لقد توصل الوفدان إلى اتفاقات ووافقا على مواصلة العمل المشترك" دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الاتفاقات.

وأوضح الجيش أن المناقشات جرت وسط "اجواء مهنية جيدة".

في عام 2015، قررت إسرائيل وروسيا وضع آلية "لتجنب الصدام" بين الجيشين في سوريا.

لكن هذا التنسيق تعرض للخطر عندما تم إسقاط طائرة عسكرية روسية عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي لقوات الأسد بعد غارة إسرائيلية في 17 ايلول/ سبتمبر 2018، ومقتل 15 عسكريا روسيا كانوا على متنها.

وسارعت روسيا بعد الحادث الى إعلان تعزيز الدفاعات الجوية السورية مع تسليم منظومة دفاع جوي من طراز اس-300 الى دمشق.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اكد الجمعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي ان "اسرائيل مصممة على مواصلة جهودها لمنع إيران من ترسيخ وجودها عسكريا في سوريا".