الجيش الروسي يبدأ تسيير دوريات في محيط منبج شمالي سوريا

تنفذ القوات الروسية دوريات منفردة، وأخرى مشتركة في محيط منبج، الخاضعة لسيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، الجمعة، أن الدوريات الروسية يقوم بها الجنود الروس بمفردهم في بعض النقاط، وفي نقاط أخرى يتم تسيير دوريات مشتركة مع ما يسمى "مجلس الباب العسكري"، التابع لـ"ي ب ك".

وشوهدت عربات مصفحة تحمل العلم الروسي وجنود روس، يقومون بدورية في أطراف بلدة العريمة، جنوب غربي منبج.

كما ينفذ الجنود الروس، دوريات مشتركة مع عناصر "ي ب ك" الإرهابي، الذين يستخدمون اسم "مجلس الباب العسكري"، غطاءً لفعالياتهم.

ورصدت عدسات وكالة الأناضول التركية، البناء المكون من طابقين، الذي يتم فيه التخطيط للدوريات المشتركة بين الجانبين، حيث رُفع عليه رايات "مجلس الباب العسكري" المزعوم، والعلم الروسي، جنبا إلى جنب مع رايتي "ي ب ك" و"ي ب ج"، الفرع النسائي للمنظمة.

وأنشأت "ي ب ك"، مجلس الباب العسكري، للسيطرة على مدينة الباب، قبيل عملية درع الفرات، في أغسطس/آب 2016 التي نفذها الجيشان التركي والسوري الحر.

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر، خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتي الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش" الإرهابي، في الفترة ما بين أغسطس 2016 ومارس/آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.

وقالت وزراة الدفاع الروسية، في 10 و13 يناير/كانون الثاني الجاري، إنها تسير دوريات في محيط منبج، على محورين، يبلغ طول الأول 48 كيلومتر، فيما يبلغ طول المحور الثاني 32 كيلومتر.