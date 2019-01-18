واشنطن.. ندوة حول الانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا ومآلاته

عقد مركز "وودرو ويلسون" للأبحاث في واشنطن، ندوة نقاشية حول الانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا ومآلاته، شاركت فيها مجموعة من الباحثين والمختصين في المجال.

من ضمن المشاركين، ليز سلاي، مديرة مكتب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، التي قالت إنه من الواضح أن تنظيم "ي ب ك" هو امتداد لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأشارت سلاي إلى أنه "من الصعب التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة".

وذكرت "سلاي" أن تنظيم "ي ب ك" هو امتداد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سوريا، مشيرةً إلى التأثيرات السلبية التي لحقت بالعلاقات التركية الأمريكية جراء تعاون واشنطن مع التنظيم الإرهابي.

بدوره قال السفير الأمريكي السابق لدى دمشق روبرت فورد، إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يقاتل "داعش" في سوريا، من أجل مصالحه الخاصة.

ووصف فورد علاقة واشنطن بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا، بـ "المؤقتة والتكتيكية".

وقال في هذا الإطار، إن الولايات المتحدة لم تقم علاقات طويلة الأمد مع "ي ب ك"، مشيرًا أنه "كان هناك تحالف تكتيكي عسكري".

وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن العلاقة بين "ي ب ك" و"بي كا كا" واضحة جدًا، معتبرًا أن بلاده عقدت علاقاتها مع التنظيم الإرهابي في ضوء القتال ضد "داعش".

فيما شدد فورد على أن المصالح الخاصة لميليشيا "ي ب ك/ بي كا كا" هي الدافع الرئيسي لقتالهم ضد "داعش".

وأضاف: "في الوضع الراهن، لا أعتقد أن انسحاب واشنطن من سوريا خيانة للأكراد السوريين".



أما "فيصل إيتاني"، الخبير في مؤسسة "المجلس الأطلسي" للأبحاث، فلفت من جانبه إلى أن إسرائيل راضية عن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي لتنظيم "ي ب ك"، يثير انزعاج حليفتها أنقرة، موضحًا أن توتر العلاقات التركية الأمريكية في الآونة الأخيرة دليل على ذلك.

