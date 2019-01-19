مجموعة تجارية سورية تكشف خططها لإعادة الإعمار في "المنطقة الآمنة"

اعتبرت مجموعة "دامسكو" التجارية السورية، أن المنطقة الآمنة التي تعتزم تركيا إنشاءها شمال سوريا، ستكون بوابة تمهد الطريق أمامهم لتنفيذ مشاريع تنموية، تساهم في عودة السوريين لأراضيهم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المجموعة، مهند فايز المصري، للأناضول، عن ترحيبه الكبير بالمنطقة الآمنة التي كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام، في شمال سوريا، واعتبرها "بوابة لتنفيذ مشاريع تنموية تحقق للمواطنين اكتفاءهم الذاتي".

المجموعة التي تتخذ من مدينتي دبي وإسطنبول، مركزين رئيسين لها، أجرت جولة إنسانية في الأيام الماضية على مخيمات السوريين في المناطق الحدودية في تركيا والداخل السوري.

المصري ذهب إلى أنّ "سوريا أمام مرحلة جديدة ومنعطف هام، تختلف عن السنوات الثمان الماضية من الحرب، تستوجب على السوريين كافة التشمير عن سواعدهم، والبدء في بناء البلاد من جديد، وعلى رأسهم رجال الأعمال".

ولفت إلى أن "مجموعتهم ستكون السباقة في تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع الرائدة في الداخل، من شأنها خلق آلاف فرص العمل، وتشجيع عودة السوريين، والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية".

وشدّد على "أهمية ضمان تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي السورية، من أجل الشروع بتنفيذ المشاريع"، وبيّن أنها مسؤولية تقع على عاتق كافة الأطراف.

كما أكد في هذا السياق أن "المنطقة الآمنة خطوة إيجابية لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع سوريا".

وكان الرئيس أردوغان، قد أفاد الثلاثاء الماضي، في كلمة له بأنقرة، أن "تركيا ستعمل على إنشاء منطقة آمنة على طول حدودها مع سوريا بعمق 20 ميلا (32 كيلو متر)".

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد أعلن الاثنين الماضي، أن بلاده تنوي إقامة منطقة عازلة في الشمال السوري بعمق 20 ميلا.

وكانت فكرة المنطقة الآمنة قد طرحت لأول مرة من قبل تركيا، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس أردوغان إلى واشنطن في مايو/ أيار 2013.

وتهدف المنطقة الآمنة إلى حماية المدنيين الفارين من النزاع في سوريا.

وفي إطار رده على سؤال حول المشاريع التي تنوي مجموعة "دامسكو" تنفيذها في سوريا، قال المصري: "على الأرض بدأنا بدعم مراكز التأهيل والتدريب في مخيمات اللاجئين، والمناطق القريبة من الحدود التركية السورية على أن تتبلور الخطوت التالية بشكل أكبر في شمال سوريا".

وشدد على "أهمية دعم المشاريع الزراعية، نظرا لطبيعة الأراضي السورية الخصبة، وللحد من الاعتماد على المساعدات الغذائية القادمة من الخارج".

كما اعتبر رجل الأعمال السوري أن "المشاريع المهنية الصغيرة، والورش المنزلية، جزء من ثقافة الشعب السوري، تربى عليها منذ عقود، وينبغي علينا ترسيخ هذه الثقافة وتشجيعها، وضمان عدم انسلاخها من أذهان السوريين".

كما بين أنّ "توفر السيولة المالية لإعادة الإعمار لا يكفي دون وجود الكفاءات المهنية، موضحا وجود فجوة كبيرة خلقتها الحرب، في حجم الموارد البشرية التي غادرت سوريا".

الدور التركي إيجابي للسوريين:

وأثنى رجل الأعمال السوري على الدور التركي "في استقبال السوريين وإيوائهم على أراضيها"، معربا عن "شكره العميق لتركيا حكومة وشعباً لتعاملهم الإنساني مع السوريين".

وزاد: "من خلال جولتنا على مراكز إيواء السوريين بالقرب من الحدود، لمسنا مدى الاهتمام الذي أولته تركيا للسوريين"، واصفا دور الهلال الأحمر التركي بـ"الجبار"، في مساعدة السوريين في الداخل.

وختم المصري بقوله "لمست رغبة كبيرة موجودة لدى السوريين في العودة إلى بلادهم"، معتبرا هذه الرغبة "بمثابة "طاقة إيجابية وحافزا له كرجل أعمال، لبدء مرحلة جديدة في البلاد".

وتأسست المجموعة في دمشق عام 2004، وانتقلت للإمارات في العام 2011، ثم افتتحت مقرا لها بتركيا عام 2017، لتقوم بمشاريع إغاثية عديدة في تركيا تستهدف مخيمات السوريين، فضلا عن مشاريع إغاثية في الداخل السوري، بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.