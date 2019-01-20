إرهابيو "ي ب ك" يجبرون أهالي عين العرب والقامشلي على التظاهر ضد تركيا

أجبر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الأهالي في مناطق يحتلها شمالي سوريا، على إغلاق محلاتهم، والمشاركة في مظاهرة ضد تركيا، الأحد.

وهدد مسلحو التنظيم السكان في مدينتي عين العرب (كوباني) بمحافظة حلب، والقامشلي بمحافظة الحسكة، على الحدود مع تركيا.

وأجبر المسلحون الأهالي على إغلاق محالهم، والخروج في مظاهرة معادية لتركيا، ورفع شعارات التنظيم الإرهابي، وصور زعيمه "عبد الله أوجلان".

وتحت ستار التشكيل المسمى "قوات سوريا الديمقراطية" يحتل "ي ب ك/بي كا كا" في الشمال والشمال الشرقي نحو ربع مساحة سوريا.

ويواصل التنظيم منذ نحو ثلاث سنوات انتهاك حقوق الإنسان، في تلك المناطق، ويجبر القاصرين على التجنيد الإجباري، كما يروج للأفكار المعادية للإسلام.