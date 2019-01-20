التحالف السعودي يعلن "تدمير" مواقع طائرات بلا طيار تابعة للحوثيين

أعلن التحالف العسكري السعودي الإماراتي في اليمن الأحد أنّه "دمّر" أهدافًا تابعة للمتمرّدين الحوثيّين في صنعاء، بينها منشآت تضمّ طائرات بلا طيّار.

وأظهرت مشاهد سلسلة انفجارات ليليّة في العاصمة اليمنيّة التي يُسيطر عليها المتمرّدون الحوثيّون، وذلك بعد عشرة أيّام من تبنّي المتمرّدين هجومًا بطائرة بلا طيّار على قاعدة عسكريّة أدّى إلى سقوط سبعة قتلى.

وفي الرياض، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في بيان أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء السبت عند الساعة 22,45 (بالتوقيت المحلي) عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات الطائرات بدون طيار في 7 مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء".

وأضاف أن "الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، أماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الاطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية".

وبدأت المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمينة في 2014، وشهد النزاع تصعيدا في 2015 بهروب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى السعودية مع سيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من البلاد، وتدخل تحالف بقيادة السعودية عسكريا دعما للحكومة.