مئات السودانيين يتوجهون لمقر البرلمان للمطالبة بتنحي البشير والأخير يتهم "المندسين" بقتل المتظاهرين

أطلقت الشرطة السودانية اليوم الاحد الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا متوجهين لمقر البرلمان في مدينة أم درمان غربي الخرطوم.

وأفاد شهود عيان، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين منعا لتلاقي مواكب المتظاهرين المتجهين لمقر البرلمان.

وأشاروا الى أن هنالك حالة كر وفر بين الشرطة والقوات الأمنية والمتظاهرين في احياء متفرقة من المدينة.

ولم ترد أي تفاصيل عن إصابات أو اعتقالات، كما لم يصدر أي تصريح حكومي فوري حول الموضوع.

وشارك المئات من المتظاهرين بمدينة أم درمان غربي الخرطوم اليوم، في المسيرة التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة، لتسليم مذكرة للبرلمان السوداني تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.

وقال تجمع المهنيين السودانيين (مستقل يضم أطباء ومعلمين ومهندسين وأساتذة جامعات) عبر صفحته الرسمية "انطلق موكب شهداء الحرية بأم درمان".

وأفاد شهود عيان أن المئات خرجوا في مدينة أم درمان صوب مقر البرلمان، وهم يهتفون" حرية.. سلام .. وعدالة الثورة خيار الشعب".

وقال شهود منفصلين إن المحتجين انطلقوا في أكثر من موكب فرعي، منها موكب من منطقة الشهداء وسط مدينة ام درمان، واخر بشارع الأربعين أحد شوارع المدينة الرئيسية.

فيما تداول ناشطون صوراً ومقاطع فيديو لتظاهرات في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان(جنوب)، ومنطقة الولي الحلاوين (وسط)، وحي كافوري بالعاصمة السودانية.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 26 قتيلا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.

البشير: المندسون يقتلون المحتجين داخل المظاهرات

من جانبه قال الرئيس السوداني، عمر البشير، الأحد، إن من وصفهم بـ"المندسين والمخربين" أخذوا الاحتجاجات الشبابية فرصة للحرق والتدمير وهم من يقتل المحتجين داخل المظاهرات.

وأضاف البشير في خطاب جماهيري أمام أتباع طرق صوفية بمنطقة (الكريدة) بولاية النيل الأبيض (جنوب) "الطبيب الذي قتل في حي بري (شرقي الخرطوم)، قتل من داخل المظاهرة وبسلاح لا وجود له في الجيش ولا الشرطة وغير موجود في السودان".

ومضى بالقول "نعم نحن نمر بضائقة وحصار اقتصادي وإعلامي ودبلوماسي وحرب وتمرد وكل أنواع التآمر جربت معنا".

وتابع "البلاد كلها تنهار من حولنا (..) والتآمر على البلاد تنهد منه الجبال لكن السودان أرسى وأثبت من الجبال".