مصرع 3 خبراء أجانب بانفجار خلال إتلاف ألغام بمركز سعودي في مأرب اليمنية

قتل ثلاثة من خبراء نزع الألغام الأجانب، اليوم الأحد، بانفجار في مقر مركز سام لنزع الألغام (سعودي)، في مدينة مأرب، شرقي اليمن.

وقال مصدر في المركز، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن " ثلاثة من خبراء نزع الألغام قتلوا في مقر مركز سام لنزع الألغام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بانفجار عدة ألغام في مقر المركز الكائن بمدينة مأرب".

وأضاف أن الخبراء، قاموا بتجميع عدد من الألغام، لتفجيرها وإتلافها، إلا أنها انفجرت بهم".

ولم يتسن على الفور معرفة جنسيات هؤلاء الخبراء.

ويعمل المركز السعودي منذ أكثر من نصف عام، في نزع الألغام التي زرعها الحوثيون بعدة مناطق في اليمن.