مصرع 8 جنود من القوات الدولية في هجوم استهدف مقراً لهم

قال مصدر مقرب من قوة الامم المتحدة في مالي إن ما لا يقل عن ثمانية من جنود حفظ السلام التشاديين قتلوا الأحد في "هجوم إرهابي" استهدف قاعدة عسكرية للمنظمة الدولية في شمال شرق مالي.

وكانت حصيلة سابقة اكدت مقتل أربعة إلى ستة جنود. وتابع المصدر في كيدال التي تبعد نحو 200 كلم جنوب القاعدة "وفقا لحصيلة جديدة مؤقتة، قتل ثمانية من قوات حفظ السلام (التشاديين)" في اغلوك حيث وقع الهجوم في الصباح الباكر.

وأشار مصدر أمني مالي إلى ستة قتلى و 19 جريحا على الأقل، بينما قال دبلوماسي في شمال مالي لفرانس برس إن العديد من المهاجمين قتلوا أيضا.

وقد أسفر هجوم على هذه القاعدة في نيسان/أبريل الماضي عن مقتل اثنين من قوات حفظ السلام والعديد من الجرحى.

وينتشر أكثر من 13 الفا من قوات حفظ السلام في مالي كجزء من بعثة الأمم المتحدة التي أنشئت بعد أن استولت جماعات مسلحة على شمال مالي في عام 2012. لكن تم طردهم بدعم من القوات الفرنسية في عام 2013.

وكان اتفاق السلام الذي وقعته في عام 2015 حكومة باماكو والجماعات المسلحة يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى مالي

لكن الاتفاق فشل في وقف العنف من جانب المسلحين الذين شنوا هجمات أيضا في بوركينا فاسو والنيجر.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، انتقدت كل من فرنسا والولايات المتحدة السلطات في مالي لفشلها في وقف العنف المتفاقم.