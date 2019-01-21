الأردن يعترض رسمياً على بناء إسرائيل مطاراً قريباً من العقبة

يفتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مطارا دوليا جديدا في جنوب البلاد بهدف تعزيز السياحة في منطقة البحر الأحمر على أن يكون بديلا لمطار بن غوريون في تل أبيب في حال الطوارىء.

وسيستخدم المطار للرحلات الداخلية فقط التي تديرها شركتا النقل الإسرائيليتان "أركيا" وناقلات "إسراير".

وأطلق على المطار اسم رامون تيمنا بايلان رامون أول رائد فضاء اسرائيلي قتل في حادث تحطم مكوك الفضاء كولومبيا عام 2003.

وقالت سلطة المطارات إن "المطار الجديد هو أول مطار دولي وداخلي يشكل البوابة الجوية الجنوبية لدولة إسرائيل وسيخدم بالأساس السياحة الداخلية والدولية لمدينة إيلات ومواقع الترفيه السياحية في جنوب البلاد".

وأضافت "خطط في المطار مسار إقلاع وهبوط طوله 3600 متر، بحيث يمكن من إقلاع طائرات كبيرة الحجم، ويخدم نحو مليوني مسافر سنويا بمستوى عال".

ويبعد مطار رامون حوالي 18 كيلومتر من منتجع إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر وميناء العقبة الأردني المجاور.

الأردن يعترض رسميا:

ولهذا السبب تحديداً، قدم الأردن اعتراضا دوليا على إقامة المطار الإسرائيلي بالقرب من حدوده.

وحسب مصدرحكومي لم تذكر صفته، نقلت قناة "المملكة" التلفزيونية أن عمان اعترضت لدى سلطات دولية (لم يحددها) على إقامة إسرائيل مطارا يقع على بعد 18 كلم من مدينة إيلات، قرب الحدود الأردنية.

وأرجع المصدر اعتراض الأردن كون "موقع المطار لا يتوافق مع المعايير الدولية"، دون مزيد من التفاصيل.

قالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن خطط المشروع في الشق الدفاعي تم تعديلها في ضوء الدروس المستفادة خلال حرب غزة عام 2014.

وأضافت "في حالات الطوارئ سيتمكن أسطول اسرائيل للطيران بأكمله من الهبوط والإقلاع هناك، بل وأيضاً طائرات إضافية".

وكانت شركات طيران دولية علقت رحلاتها الى إسرائيل لفترة عام 2014 بعد إطلاق صاروخ من غزة وسقوطه في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية قامت إسرائيل ببناء سياج دفاعي مضاد للصواريخ فريد من نوعه حول المطار الجديد رامون في ما يشكل "شبكة" لحمايته من الصواريخ، ويبلغ ارتفاعه 26 مترا ويمتد على طول 4,5 كلم.

ورفضت هيئة المطارات التعليق على هذه التقارير.

وكانت اسرائيل بنت خلال العامين الماضيين جدارا بطول 34 كيلومتراً على الحدود مع الاردن بارتفاع 6 أمتار، ثلاثة امتار منها مبنية بالإسمنت بتكلفة إجمالية بلغت 288 مليون شيكل (حوالي 82 مليون دولار)، وفق المصدر نفسه.