السعودية.. وفاة الشيخ أحمد العماري في سجنه

توفي الشيخ أحمد العماري، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقا، بجلطة دماغية داخل سجنه، في المملكة العربية السعودية، وفق ما أعلن ناشطون محليون.

فقد نشر حساب معتقلي الرأي على "تويتر"، وهي مجموعة سعودية تعرف نفسها بأنها تتابع أوضاع "المعتقلين السياسيين" في السعودية، خبر الوفاة محدداً أنها حدثت جراء "إهمال طبي".

وجاء في الحساب، في تغريدات الاثنين: "وفاة د. أحمد العماري نتيجة إصابته بجلطة دماغية داخل السجن وتعمد إهمال معالجته بشكل عاجل، ما أدخله في غيبوبة ثم أدى للوفاة".

وأوضح أنه "ستقام صلاة الجنازة على العماري بعد صلاة الظهر اليوم الاثنين في المسجد الحرام، على أن يتم دفنه في مقبرة الشرائع بمكة المكرمة".

وأكد أنه "لو استمر الصمت، فسنسمع في الأيام القادمة أنباءً مؤسفة عن وفاة آخرين في السجن.. فالمسنون المعتقلون كثر ومن تردت صحتهم في السجن أكثر".

وأشار الحساب إلى أن العماري اعتقلته السلطات السعودية في أغسطس/آب الماضي، في سياق حملة ضد المقرّبين من الشيخ سفر الحوالي.

وحتى الساعة (06:50 ت.غ) لم تعقب السلطات السعودية على هذه الأنباء، غير أنها عادة ما تقول إنها تلتزم بحقوق الإنسان.