شركة صينية تفوز بعقد توسعة وتطوير ميناء سكيكدة في الجزائر

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات عن فوز شركة صينية بعقد توسيع "ميناء سكيكدة"، ثاني أكبر ميناء نفطي في الجزائر، بكلفة مالية إجمالية 450 مليون دولار.

وجرت مراسم التوقيع على الصفقة، الاثنين، بمقر شركة سوناطراك في العاصمة.

الشركة الفائزة هي الشركة الصينية لهندسة الموانئ (CHEC)، وستقوم بأعمال توسيع الميناء النفطي؛ فيما تقدمت 3 شركات دولية أخرى لذات العطاء.

ويعتبر ميناء سكيكدة شرقي الجزائر، الثاني كأكبر مرفأ نفطي بالجزائر، بعد ميناء أرزيو المتواجد بمحافظة وهران غربي البلاد.

وحسب وثيقة وزعت على الصحفيين، فإن المشروع سيسلم في غضون 29 شهرا اعتبارا من اليوم؛ ويتمثل في إقامة رصيف جديد لشحن الغاز الطبيعي المسال، حيث سيسمح برسو سفن ذات حمولة تصل 200 ألف طن.

ويتضمن المشروع كذلك، إجراء أعمال توسعة للميناء النفطي، لتسهيل عمليات شحن المواد البترولية المكررة في المصفاة النفطية ومصنع البيتروكيماويات، المتواجدين بذات الميناء.

وتنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" نحو 1.2 مليون برميل من الخام يوميا.

فيما بلغ إنتاجها عام 2017 نحو 135 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. صدرت منها 55 مليار متر مكعب، وفق بيانات رسمية لشركة سوناطراك.

وحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لسوناطراك، فإن الشركة ستريد من استثماراتها في قطاع الغاز لزيادة مداخيل البلاد.