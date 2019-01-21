مقتل 5 من ي ب ك وجرح عنصرين أمريكيين في تفجير استهدفهم شمال شرق سوريا

استهدف تفجير انتحاري الاثنين رتلاً للقوات الأميركية التابعة للتحالف الدولي في شمال شرق سوريا، ما تسبب بمقتل خمسة من تنظيم ي ب ك/ بي كا كا كانوا برفقتهم وإصابة عنصرين أميركيين بجروح، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد إن "انتحارياً أقدم على تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة مستهدفاً رتلاً للقوات الأميركية يرافقه مقاتلون من قوات سوريا الديموقراطية يؤمنون الحماية له" أثناء مروره في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي بعد من التحالف الدولي أو من قوات سوريا الديموقراطية.

وروى شاهد عيان لفرانس برس أن التفجير وقع بالقرب من حاجز لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي أثناء مرور الرتل الأميركي. وقال إنه سمع تحليقاً للطيران في سماء المنطقة اثر التفجير قبل أن يتم إغلاقها بالكامل من قبل التنظيم وإبعاد المدنيين عنها.

و ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه ضد القوات الأميركية في المنطقة في أقل من أسبوع.

فقد قتل أربعة أميركيين، بالاضافة الى عشرة مدنيين وخمسة م من إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا، الأربعاء، جراء تفجير انتحاري تبناه تنظيم الدولة الاسلامية استهدف مطعماً في مدينة منبج في شمال سوريا.

ويعد تفجير منبج الأكثر دموية ضد القوات الأميركية منذ بدء التحالف الدولي بقيادة واشنطن تدخله العسكري في سوريا في العام 2014.