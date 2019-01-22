إسرائيل تختبر بنجاح منظومة دفاعية مضادة للصواريخ البالستية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أجرت تجربة "ناجحة" صباح اليوم على منظومة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

وقالت الوزارة في بيان أن التجربة تمت على منظومة حيتس 3 بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

وأضاف البيان أن "التجربة تمت بنجاح"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "التجربة جرت وسط البلاد"، مشيرةً أن صاروخ "حيتس 3" تمكن من اعتراض الصاروخ الهدف.

ونقلت الهيئة عن الوزارة، أن "نجاح التجربة يشكّل نقلة هامة على صعيد القدرات العملياتية لدولة إسرائيل في منظومة الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات خارجية وإقليمية محتملة".

وأضافت: "تعتبر منظومة صواريخ حيتس عنصرًا مركزيًا في الدفاعات الإسرائيلية".

وكانت الوزارة الإسرائيلية والوكالة الأمريكية، قد أعلنتا في مايو/أيار الماضي عن إرجاء تجربة أخرى لإطلاق صاروخ "حيتس 3" كانت مقررة آنذاك في ولاية ألاسكا الأمريكية.

ومنظومة "حيتس 3" (تعني "سهم" باللغة العربية) هي مشروع إسرائيلي - أمريكي مشترك، لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى.