توتر يسود سجون إسرائيل عقب الاعتداء على معتقلين فلسطينيين

قال مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، إن حالة من التوتر تسود السجون الإسرائيلية كافة، عقب اعتداء الأمن على معتقلين فلسطينيين في سجن "عوفر" غربي رام الله.

وذكر قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، في حديث للأناضول، إن التوتر بدأ من "عوفر" وانتقل إلى كافة السجون.

وأشار أن المعتقلين في سجن "عوفر"، أعادوا وجبات الطعام الاثنين وصباح الثلاثاء.

واتهم "أبو بكر" السلطات الإسرائيلية بمحاولة كسر إرادة المعتقلين الفلسطينيين من خلال عمليات الاقتحامات والاعتداء عليهم.

وندد المسؤول بالسياسة الإسرائيلية، مشيرًا أن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مع جهات دولية وحقوقية لوقف "الجريمة الإسرائيلية".

فيما لفت إلى أن المعتقلين أحرقوا أربعة غرف، احتجاجًا على اقتحام قوات خاصة لغرفهم والاعتداء عليهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.

وأُصيب أكثر من 100 معتقل فلسطيني الاثنين في سجن "عوفر"، جراء اعتداءات قوات الأمن التابعة لإدارة السجون عليهم.

وتعتقل إسرائيل 1200 فلسطيني في سجن "عوفر"، فيما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في كافة السجون 6 آلاف، وفق إحصائيات رسمية، صادرة عن هيئة شؤون الأسرى.