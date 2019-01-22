أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الاثنين، عن تعيين الكويتية، رولا دشتي، أمينًا تنفيذيًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا".

وقال بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك، إن "السيدة، رولا دشتي، ستخلف العراقي، محمد علي الحكيم، الذي أعرب الأمين العام له عن شعوره بالامتنان لالتزامه وخدمته المتفانية للمنظمة".

وذكر البيان أن "السيد منير ثابت سيواصل العمل كأمين تنفيذي بالإنابة إلى أن تتولى السيدة دشتي مهام منصبها" دون تحديد موعد لذلك.

وتعد رولا دشتي، وهي خبيرة اقتصادية كويتية رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة، إحدى عضوات مجلس التخطيط الأعلى في الكويت.

وشغلت منصب وزيرة التخطيط والتنمية، ووزيرة الدولة للشؤون البرلمانية من عام 2012 إلى 2014، ولعبت دورا محوريا في الدعوة إلى المرسوم الذي سمح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح للانتخابات البرلمانية.

وفي مايو/ أيار 2009، أصبحت مع ثلاث نساء أخريات أول امرأة تنتخب في برلمان الكويت.

وطبقا للبيان شغلت، دشتي، مناصب رئيسية في مؤسسات البحث والتطوير مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية، وعملت في مؤسسات مالية وإنمائية رئيسية محلية ودولية مثل بنك الكويت الوطني، والبنك الدولي.

وهي تحمل شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز - بالتيمور الأمريكية، ودرجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل من جامعة ولاية كاليفورنيا - ساكرامنتو.