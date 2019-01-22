لجنة برلمانية عراقية للتحقيق في هدر 14 مليون دولار من إيرادات النفط

أعلنت لجنة النفط والطاقة بالبرلمان العراقي، الثلاثاء، استضافة علاء الياسري، المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" (حكومية)، لبحث مخالفات تتسبب بـ"هدر" 14 مليون دولار شهريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عضو اللجنة، عدي عواد، بمقر البرلمان، تابعته الأناضول.

ومطلع يناير/ كانون ثان الجاري، طالب 13 برلمانيا عراقيا باستدعاء مدير "سومو"، لمساءلته عن مخالفات وتجاوزات تسببت بـ"هدر" المال العام.

وقال عواد إنه "تمت اليوم استضافة مدير عام "سومو" وعدد من رؤساء الأقسام بالشركة، وتم طرح جميع المخالفات والأدلة التي تثبت الهدر الكبير في المال العام".

وأضاف أن "الإجابات كانت غير دقيقة ومتخبطة، شكلت دليلا على عدم وجود الانضباط والتخطيط في أعلى سلطة نفطية بالعراق، وهي مسؤولة عن تصدير 98 بالمائة من صادرات البلاد النفطية".

وأضاف عواد أنه "تم تحديد خسائر العراق بسبب خلط النفط الأسود مع النفط الخام، والتي قدرت بـ9 ملايين دولار شهريا، كما أن هناك خسائر أخرى تقدر بـ5 ملايين دولار شهريا بسبب سوء الادارة والتخطيط".

وأوضح أن "اللجنة ستوصي بإقالة جميع الذين تورطوا في سوء الإدارة بشركة "سومو"، دون الإشارة إلى أسماء محددة.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يوميا.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط، بنسبة تصل لنحو 97 في المائة.