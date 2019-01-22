مقتل فلسطيني وجرح شخصين آخرين جراء قصف إسرائيلي شرقي قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل فلسطيني، وإصابة شخصيْن آخرين، جراء قصف إسرائيلي شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان :" استشهاد المواطن محمود العبد النباهين، 24 عاما وإصابة اثنيْن آخريْن، بجراح مختلفة إحداها خطيرة".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قصف مساء اليوم، موقعا شرقي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له:" قصفت دبابة موقعا يتبع لحركة حماس، بعد إصابة ضابط بجروح طفيفة، خلال أعمال شغب عنيفة، جنوب قطاع غزة، شملت إلقاء حجارة تجاه الجيش".

وفي بيان ثان، أصدره الجيش الإسرائيلي، قال فيه إن فلسطينيا أطلق النار باتجاه جنوده، مضيفا:" أصابت رصاصة خوذة ضابط خلال عمله في المنطقة، وأصيب الضابط بشكل طفيف وتم اخلاؤه لتلقي العلاج في المستشفى".

وتابع البيان:" إضافة لذلك، اقترب خمسة مشتبهين للسياج الأمني جنوب قطاع غزة، وقد اجتاز اثنان منهم الأراضي الاسرائيلية وعادوا مباشرة الى القطاع".

وفي قطاع غزة، لم يصدر رد فعل فوري من حركة حماس على القصف الإسرائيلي أو بيان الجيش.