الاثنين القادم.. افتتاح أول سينما في جدة

تشهد محافظة جدة افتتاح أول سينما الاثنين القادم في مجمع «ردسي مول» في الوقت الذي تحتضن محافظة جدة 65 شاشة عرض للسينما خلال الفترة القادمة.

وسيتم افتتاح 3 مواقع خلال الربعين الأول والرابع من العام الحالي 2019، فيما يشهد الربع الثاني من العام 2020 افتتاح داري عرض.

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة حمزة الغبيشي، واستمع لشرح عن أعمال الهيئة وخططها المستقبلية، ومن بينها افتتاح أول سينما بجدة الاثنين القادم بمجمع «ردسي مول».

وستتوزع دور العرض للسينما في محافظة جدة في كل من: (ردسي مول 12 شاشة في الربع الأول من عام 2019، الأندلس مول 27 شاشة في الربع الرابع من 2019، ستارز أفينيو 9 شاشات في الربع الرابع من 2019، أبحر مول 11 شاشة في الربع الثاني من 2020، المسرة مول 6 شاشات في الربع الثاني من 2020).

وتشهد الفترة القادمة العمل على توفير قرابة 102 شاشة في جدة و7 في الطائف

تشهد محافظة جدة افتتاح أول سينما الاثنين القادم في مجمع «ردسي مول» في الوقت الذي تحتضن محافظة جدة 65 شاشة عرض للسينما خلال الفترة القادمة.

وسيتم افتتاح 3 مواقع خلال الربعين الأول والرابع من العام الحالي 2019، فيما يشهد الربع الثاني من العام 2020 افتتاح داري عرض.

وفتحت في العاصمة السعودية الرياض العام الماضي أبوابها أول دار سينما بالبلاد بعد حظر دام نحو 40 عاما، في إطار حملة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة

وحضر حفل الإفتتاح مسؤولون كبار وشخصيات أجنبية لمشاهدة فيلم "بلاك بانثر"