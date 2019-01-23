غرق الشقيقتين السعوديتين في نهر هدسون كان انتحاراً

توصل مكتب الطب الشرعي في نيويورك إلى أن السعوديتين الشقيقتين اللتين غرقتا في نهر هدسون، العام الماضي، قد أقدمتا على الانتحار.

وكان قد عثر على روتانا الفارع (22 عاما) وشقيقتها تالا (16 عاما) جثتين هامدتين على ضفة نهر هدسون في أواخر تشرين الاول/أكتوبر دون وجود أي اشارات تدل على صدمة.

وكانت الشابتان ترتديان الأسود ومربوطتين من الكاحلين والخصر بشريط لاصق.

وقالت رئيسة الطب الشرعي باربرا سامبسون "توصل مكتبي الى أن وفاة الشقيقتين كان نتيجة الانتحار، حيث ربطت الشابتان جسديهما ببعضهما البعض قبل النزول الى نهر هدسون".

وبعد وفاتهما ظهر شرطي ليؤكد أن الشقيقتين تقدمتا بطلب لجوء، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

من جانبها، قالت الناطقة باسم السفارة السعودية في واشنطن على تويتر "التقارير بأننا أمرنا أي شخص مرتبط بالشقيقتين تالا وروتانا الفارع مغادرة الولايات المتحدة بسبب طلب اللجوء غير صحيحة بالمطلق".

وقد حاولت الشابتان الفرار عدة مرات من منزلهما العائلي في فرجينيا الذي تركتاه في نهاية عام 2017. ثم وُضعتا في مركز إيواء إلا أنهما تركتا فرجينيا في آب/أغسطس وتوجهتا الى نيويورك. وهناك أقامتا في بعض الفنادق الفخمة الى ان استهلكتا كل المال الموجود في احدى البطاقات المصرفية، وفق الناطق باسم شرطة نيويورك.

وقال شاهد إنه رأى الشابتين في 24 تشرين الاول/أكتوبر في ملعب قرب نهر هدسون وبدا أنهما كانتا تصليان.

ونقلت وسائل اعلام أميركية عن الشرطة ان الشابتين اشارتا الى انهما تفضلان أذية نفسيهما على العودة إلى المملكة العربية السعودية.